Sport.quotidiano.net - Godfrey non convince l’Atalanta: in prestito all’Ipswich Town

Good bye Ben. Il quasi 27enne (li compie tra dieci giorni) difensore di York, praticamente inutilizzato in sei mesi in nerazzurro, torna nel calcio inglese, insemestrale, terz’ultimo in classifica con 15 punti raccolti in 19 giornate e in piena lotta per non retrocedere, dove dovrebbe trovare spazio.e non cessione: il futuro del difensore britannico si deciderà poi in estate,per ora ha preferito non cederlo e l’Ipswich a sua volta deciderà in base alla salvezza o meno da parte dei Tractor Boys. Arrivato a luglio dall’Everton per 9 milioni il difensore britannico classe 1998, due presenze in nazionale inglese, cinque stagioni in Premier League tra Norwich e Everton, non ha mai ingranato in questa prima metà di stagione. Gasperini gli ha dato spazio ad agosto, schierandolo nei trenta minuti finali in Supercoppa Europea contro il Real Madrid e alla prima di campionato a Lecce in quella che è stata la sua unica presenza in serie A.