Sport.quotidiano.net - Girone B. Milan Futuro in emergenza: complicata la trasferta a Carpi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Riparte contro illa rincorsa salvezza del. I rossoneri scendono in campo oggi alle 17.30 in Emilia per il primo impegno del 2025, che deve essere l’anno della svolta di un progetto dal decollo difficile. Non sarà comunque semplice per gli uomini di Bonera che dovranno fare a meno di ben 7 ragazzi impegnati in Arabia per la Supercoppa con la prima squadra: Camarda, Jimenez, Zeroli Bartesaghi, Vos, Raveyre e Traorè. Scelte quindi obbligate per il tecnico che dovrebbe schierare, tra gli altri, Bozzolan a centrocampo con Sia e Alesi sulla trequarti. Davanti uno tra Longo e il neo acquisto Magrassi, appena arrivato dal Cittadella. Il, autore fin qui di un discreto campionato con un nono posto che varrebbe i playoff, è reduce da quattro punti nelle ultime due gare.(3-4-2-1): Nava; Zukic, Minotti, Coubis; Fall, Hodzic, Stalmach, Bozzolan; Sia, Alesi; Magrassi.