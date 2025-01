Sport.quotidiano.net - Girone A. Diana senza pietà: legge dell’ex. La FeralpiSalò spazza via il Renate

SALÒ (Brescia) Laconferma il suo ottimo momento e apre il nuovo anno con una vittoria, proprio come aveva chiuso il 2024. Nonostante diverse assenze e undeciso a confermarsi la bestia nera dei gardesani, la squadra di, ex di turno, mette in mostra una prova di assoluta caratura. Sin dall’inizio la formazione verdeblù assume le redini del gioco, costringe i brianzoli sulla difensivae ipoteca la vittoria nel primo tempo. L’uno-due Di Molfetta-Balestrero poco prima del té, infatti, impedisce alle Pantere di rimettere in discussione la gara. La rete di Pellegrini rende utile solo per le statistiche il gol della bandiera di Calì. Nel finale espulso il nerazzurro Siega. I gardesani crescono così in autostima, confermandosi più di un terzo incomodo tra Padova e Vicenza.