Giovane lucchese muore a soli 31 anni

Leggi su Corrieretoscano.it

LUCCA – Il suo cuore si è fermato all’improvviso a31. È successo all’incirca alle 9 di domenica 5 gennaio, a Tassignano, frazione del Comune di Capannori in provincia di Lucca.Ilè morto in casa per un malore di cui non sono ancora note le cause. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Lucca, l’ambulanza della Misericordia e i carabinieri.Allertato anche Pegaso, che tuttavia non si è sollevato, dato l’avvenuto decesso del ragazzo.