Cityrumors.it - Giorgetti sul tetto del mondo: è stato nominato ministro dell’anno

Leggi su Cityrumors.it

Il Financial Times è un quotidiano noto a tutti coloro abbiano un minimo di confidenza con la stampa, anche solo per sentito dire. Nel suo ambito, però, non è uno di dei tanti, bensì uno dei quotidiani economici-finanziari più importanti del, oggi gestito e di proprietà della holding giapponese Nikkei.suldel: è(Ansa Foto) – Cityrumors.itTra le numerose rubriche e iniziative che presenta ogni anno, il Financial Times propone anche una rivista mensile che prende il nome di The Banker, la quale si occupa di tutte quelle notizie che fanno riferimento agli affari internazionali, con news, ma soprattutto approfondimenti, statistiche e classifiche che riguardano tutti i Paesi.In tal senso, nelle ultime ore il The Banker ècitato da tutti i media italiani dopo la sua ultima uscita.