Germania Scholz contro Musk | Sostiene il partito di estrema destra AfD

Il cancelliere tedesco Olafha replicato alle parole di Elon, che lo aveva definito un “pazzo“, e ha condannato il sostegno del tycoon a AfD,di. “Il signorha sostenuto unche in parte è die, come potete vedere, non agisce solo in questa direzione in questo Paese. E questo è qualcosa con cui non solo non siamo d’accordo, ma che respingo”, ha affermato il numero uno di Berlino in conferenza stampa.poi ha anche commentato le notizie – diffuse dall’Unione Cristiano-Democratica di– secondo cui avrebbe programmato un incon il presidente russo Vladimir Putin. “È un’affermazione falsa. Non si può fare. È profondamente indecente. Non ci sono prove”, ha dichiarato.