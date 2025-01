Ilgiorno.it - Gatta spaventata a morte dai botti, un esposto

"Mia è morta di paura". Lo dice una famiglia di Cremona che la notte di Capodanno ha dovuto fare i conti con la guerra dei petardi, nella sua zona particolarmente insistente, per la gattina, letale. "Mia era una gattina alla quale mancava un occhio. Non la voleva nessuna, ma io e mio fratello l’abbiamo scelta e lei ci ha ricambiato con tanto amore. L’ultimo dell’anno era terrorizzata dai forti rumori e a un certo punto si è accasciata ed è morta. Probabilmente il cuore non ha retto alla paura. Noi siamo distrutti, ma siamo determinati ad andare in fondo alla questione presenteremo un. Non è possibile continuare con queste situazioni deleterie per animali e persone fragili". La guerra di Capodanno ha causato vari problemi. Numerose le segnalazioni da varie parti della provincia di animali fuggiti in preda al terrore.