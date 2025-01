Ilgiorno.it - Gambolò, fuga di gas Gpl da una cisterna. Duecento evacuati

Circa 200 persone residenti alla frazione Remondò del Comune di, in Lomellina, sono state evacuate ieri sera dalle loro abitazioni in seguito alla perdita di 2.500 litri di gas Gpl da unache si trova in un’area privata. L’allarme è scattato poco dopo le 18. Sul posto sono arrivati subito gli operatori del 118 (con un’automedica e un’ambulanza), i vigili del fuoco e i carabinieri. Due pompieri hanno accusato un lieve malore durante l’intervento e sono stati soccorsi: le loro condizioni non destano preoccupazioni. I vigili del fuoco si sono adoperati per far evaporare il Gpl (gas altamente infiammabile) ancora contenuto nella, operazione che ha richiesto ore. In loro aiuto sono giunti da Milano anche i pompieri del nucleo Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) specializzati in questo genere di interventi.