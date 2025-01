Salernotoday.it - Furti sventati nella zona del Carmine Alto: "Il controllo del vicinato funziona"

Leggi su Salernotoday.it

Ladri ancora in azione a Salerno, Ieri pomeriggio, intorno alle 18, ennesimo tentativo di furto in Via La Mennolella e Via Seripando, passando per Via Laspro, zone del.La sicurezzaQuesta volta però è suonato l'allarme e subito si è attivato il gruppo creato dall'Associazione.