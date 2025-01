Puntomagazine.it - Frattamaggiore: rintracciato subito dopo la rapina e pugni alla vittima

Leggi su Puntomagazine.it

La Polizia di Stato trae in arresto un 16enne egiziano che aveva precedenti di polizia perNella scorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 16enne di origini egiziane, con precedenti di polizia, per.In particolare, gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenutalocale Sala Operativa, sono intervenuti in via Roma a, per la segnalazione di una personata.I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati drichiedente la quale ha raccontato che, poco prima, era stata avvicinata da un soggetto che,averla sorpresa e aggredita alle spalle colpendola con diversi, le aveva strappato con violenza il cellulare dalle mani, per poi darsi a repentina fuga.