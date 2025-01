Chietitoday.it - Frana a Santa Maria di Chieti, il M5s al sindaco: "Nessun aiuto immediato da Meloni e Marsilio"

"Per il quartieredial momento non ci sono fondi stanziati dal governo". Il Movimento 5 Stelle, attraverso la deputata Daniela Torto, l’assessore comunale Fabio Stella e il consigliere comunale Luca Amicone, mette in guardia sui fondi statali annunciati da Fratelli d’Italia.