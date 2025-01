Ilrestodelcarlino.it - Forlì, spaccia hashish e cocaina in un parco: arrestato

, 5 gennaio 2025 – Si trova ai domiciliari il 25enne di nazionalità marocchinanei giorni scorsi (l'Arma non ha precisato quando) dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di, in collaborazione con i colleghi della Stazione cittadina. Il giovane è accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A dare ‘il la’ all'attività dei militari è stato un cittadino, che ha notato la costante presenza del 25enne in undi, dove l'africano incontrava i suoi clienti. I carabinieri hanno colto sul fatto l'uomo mentre cedeva la sostanza in cambio di soldi. Perquisito, il 25enne aveva addosso 140 grammi die 3 di, il tutto diviso in dosi, una bilancina elettronica e 425 euro ritenuti il frutto dell'attività di spaccio.