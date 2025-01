Lanazione.it - Follo, un piano per rilanciare la ciclabile sul Vara

Ottantamila euro per recuperare e valorizzare la pistache scorre lungo il fiume, unendo le località di Pian die Piana Battolla. È il finanziamento chiesto dal Comune dinell’ambito dell’avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo promosso dal ministero per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport. La giunta comunale ha recentemente approvato il progetto con l’obiettivo di intercettare i fondi. L’obiettivo del progetto è "riqualificare e valorizzare la pistaesistente, assicurando diventi un percorso sicuro e attraente per ciclisti di tutte le età, residenti e turisti. La ciclovia rinnovata fungerà da collegamento verde, offrendo percorsi naturali e aree di sosta per il tempo libero, stimolando il cicloturismo" si legge nella relazione.