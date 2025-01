Veronasera.it - Fnp Veneto a sostegno dei pensionati per richiedere i diritti inespressi: tre iniziative rivolte agli ex lavoratori pubblici

Leggi su Veronasera.it

Con la riapertura delle sedi dopo la pausa festiva, comincia l’operatività del neonato Dipartimento previdenza della Fnp, un gruppo di lavoro tecnico che ha già in cantiere trespecifiche per aiutare i, soprattutto, a verificare la loro posizione e, in caso.