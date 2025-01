Finisce senza reti lo scontro diretto Lecce-Genoa

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – Tanta intensità ma nessun gol tra. Il match delle 15.00 della 19a giornata di Serie A0-0: buon punto per il, all’ottavo pareggio stagionale, ilè al fianco del Cagliari a quota 17 e muove la classifica dopo due sconfitte consecutive. Situazione complessa per la squadra di Giampaolo che nella prossima giornata dovrà cercare i tre punti in un possibilecontro l’Empoli. I rossoblù, invece, sono a quota 20: nel match casalingo col Parma servirà un’altra vittoria per poter dare continuità a un buon momento. Quella del Via del Mare è stata una gara combattuta, ma soprattutto bloccata: è stata una lotta continua, un duello costante a centrocampo, con gli ospiti che hanno gestito la fase di studioforzare i ritmi. La prima vera occasione è stata quella confezionata da Krstovic, una conclusione violenta dalla distanza terminata sul palo alla sinistra di Leali.