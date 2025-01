.com - Finale Supercoppa, Inzaghi “Il derby è una partita speciale”

Leggi su .com

RIAD (ARABIA SAUDITA) – Che l’Inter per il Milan fosse diventata un’ossessione era abbastanza chiaro, con i seipersi consecutivamente. Una catena che i rossoneri hanno spezzato a settembre, vincendo a sorpresa una gara nella quale erano i nerazzurri i grandi favoriti. Un pò come domani nelladi, motivo in più perchèpredichi attenzione massima: “Ilè unaparticolare, emozionante, ci sarà il primo trofeo in palio – ha detto in conferenza alla vigilia -. Ilci ricorda partite meravigliose come quella del 22 aprile (quando l’Inter, vincendo, conquistò scudetto e seconda stella, ndr), ladie le semifinali di Champions, ma anche l’ultima dove abbiamo meritato di perdere. Cercheremo di non rifare quegli errori: hanno cambiato allenatore, ma i giocatori sono quelli e hanno qualità”.