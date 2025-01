Vanityfair.it - Fedez ha venduto Villa Matilda, la casa sul Lago di Como acquistata con Chiara Ferragni

Leggi su Vanityfair.it

Dopo un anno di trattative, il rapper ha detto addio al sogno immobiliare che condivise con l'ex compagna. Stando ad alcune indiscrezioni, non sarebbe stato semplice vendere la, per via di una richiesta molto alta. Prezzo finale e acquirente restano top secret