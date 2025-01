Laprimapagina.it - Escalation di violenza nel mondo della droga: nuovo omicidio, questa volta a Cisliano

Forze dell’ordine in massima allerta dopo i gravi fatti di sangue che sarebbero legati al. Anel Milanese è stato trovato il cadavere di un uomo, presumibilmente straniero, la sera di sabato 4 gennaio. Il corpo è stato rinvenuto in via Regina Elena, fuori dal centro abitato, attorno alle 21.L’uomo, un ragazzo di 28 anni, presentava ferite da arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza e un’automedica, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli investigatori ipotizzano che il cadavere sia stato abbandonato deliberatamente in una zona visibile per essere ritrovato rapidamente. Le indagini sono condotte dai CarabinieriCompagnia di Abbiategrasso.Questoè il secondo avvenuto nella zona nel giro di pochi giorni.