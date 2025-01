Latinatoday.it - Ecco "Pompieropoli", aria di festa in centro a Latina

Leggi su Latinatoday.it

Vigili del fuoco per un giorno, con tanto di diploma. Protagonisti i bambini nella mattinata di oggi, domenica 5 gennaio, inche ospita “”, l’iniziativa organizzata dal comando provinciale dei vigili del fuoco per far conoscere a grandi e piccoli il lavoro che.