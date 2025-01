Fanpage.it - “È suo diritto vivere, non uccidetela”: anche Brigitte Bardot chiede di salvare il cinghiale Rillette

è undomestico di un anno e mezzo che rischia di essere abbattuto: secondo le autorità, in quanto animale selvatico, non può essere allevato, oltre a rappresentare un rischio per la salute pubblica. Ora più di 170.000 persone chiedono che l'animale venga risparmiato e collocato in un luogo adatto alla sua specie.