È morta tra le mie braccia | il dolore di Edwige Fenech tutti commossi dalla Venier

Edwige Fenech, tutti commossi dalla Venier

"Ètra le mie.”: un racconto commovente quello fatto dall'attricea Domenica In, nello studio di Marasu Rai 1. Parlando della mamma, con cui aveva un rapporto speciale e che è scomparsa di recente, laha raccontato: "E' andata via il 26 luglio, ma è sempre presente; stavamo sempre insieme". Altrettanto importante il rapporto col figlio Edwin: “Adesso vive anche lui in Portogallo, è stata una scelta sua e di sua moglie di raggiungere me a Lisbona, è stato il regalo più bello che mi potessero fare". Quando le è stato chiesto se suo figlio sia mai stato geloso di lei, l'attrice ha risposto: "Credo che lui non abbia mai visto i miei film. Non mi ha mai detto nulla al riguardo ma penso comei figli sicuramente un po' sarà stato geloso”. Parlando invece dell'eventualità di avere altri figli dopo Edwin, ha detto: "Sono diventata mamma a 22 anni.