È bello trovare qualche offerta

"Ormai nell’armadio ho tutto, non mi serve chissà cosa, però mi piace passeggiare per la città e magariche mi rapisca l’occhio – dice Ina Vlashi, presa dallo shopping nel primo giorno di saldi per le vie del centro -. La maggior parte delle volte compro online, ma su certi articoli di abbigliamento non mi trovo mai con la taglia e per questo preferisco andare di persona a provarli. C’è qualcosa di speciale nel toccare i tessuti e vedere i colori dal vivo, un’esperienza che lo shopping online non riesce a offrire. Ogni volta aspetto il momento dei saldi, attendendo di comprare qualcosa per vedere quanto verrà ribassato. Alla fine va sempre bene aumentare un po’ il guardaroba, ma senza esagerare, perché alla fine ciò che conta è scegliere con cura ciò che davvero serve e che può durare nel tempo".