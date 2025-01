Anteprima24.it - Due minori rapinano un passante, arrestati dopo poche ore

Tempo di lettura: < 1 minutoUna rapina compiuta ieri mattina, indagini lampo e 4 persone in manettel’intervento dei carabinieri di Acerra che risolvono il caso in pochissimo tempo. In pieno giorno due giovaniun residente in strada. Gli puntano una pistola, gli sottraggono 60 euro, lo colpiscono alla testa col calcio dell’arma e poi fuggono. I militari intervengono, raccolgono la versione della vittima e analizzano le immagini di video-sorveglianza di decine di attività commerciali. Seguono a ritroso il percorso dei rapinatori fino alla loro abitazione. Dalla rapina sono passateore. I carabinieri busseranno alla porta di una casalinga 35enne di Acerra. Con lei il fratello, il figlio di 16 anni e un 17enne. A compiere la rapina i dueinchiodati dalle telecamere, a finire in manette tutti e 4.