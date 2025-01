Genovatoday.it - Dove vedere Lecce-Genoa in diretta tv

Leggi su Genovatoday.it

Prima del 2025 per ilche affronta alle 15 al Via del Mare ildi Giampaolo. Vieira sogna il secondo colpo esterno di fila dopo quello di Empoli, i salentini vogliono la vittoria per agganciare il Grifone in classifica e mettere in cascina qualche punto di distanza in più rispetto zona.