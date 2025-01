Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner con Tsitsipas e Popyrin: orari partite Australian Open Opening Week, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

Janniksarà uno dei principali attori che daranno vita all’ing2025 di tennis, manifestazione composta da una serie di match d’esibizione il cui incasso sarà devoluto in beneficenza, che andrà in scena da martedì 7 a venerdì 10 gennaio.Si giocherà a Melbourne, in contemporanea con le qualificazioni del primo torneo stagionale dello Slam, e l’azzurro, che dunque non giocherà tornei ufficiali prima degli, scenderà in campo due volte, in apertura ed in chiusura della kermesse.A sfidare Jannik, martedì 7, alle ore 06.00 italiane, sarà il padrone di casao Alexei, mentre l’avversario dell’italiano della sfida di venerdì 10, che si giocherà alle ore 09.00 italiane, sarà l’ellenico Stefanos.Il format prevede che non ci sia un vincitore del torneo a fine settimana, ma si tratta di mere sfide per divertire il pubblico: non sarà prevista la diretta tv, mentre la direttasarà assicurata da discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dei match dell’azzurro.