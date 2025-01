Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Torino-Parma: segui la cronaca LIVE

La sfida tra la squadra granata e i Ducali mette in palio punti molto importanti nella corsa salvezzaIncompleta per via degli impegni in Supercoppa italiana di Atalanta, Inter, Juventus e Milan, la diciannovesima giornata di campionato prevede il derby Roma-Lazio come match di cartello. Circa tre ore prima della stracittadina capitolina, il palinsesto domenicale dell'ultimo turno del girone d'andata prevede il match Allo Stadio Olimpico Grande ci saranno in palio punti importanti per la zona medio-bassa della classifica. Reduce dal pareggio in rimonta in casa dell'Udinese, la squadra allenata da Paolo Vanoli vuole ritrovare una vittoria in casa che manca dal 25 ottobre (1-0 contro il Como).