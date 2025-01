Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Monza-Cagliari 1-0 | Gran parata di Turati su Viola LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello ‘U-Power Stadium’ tra i biancorossi di Bocchetti ed i rossoblu di Nicola in tempo realeIlospita ilin Brianza nel lunch match domenicale valido per la diciannovesima giornata del campionato diA, ultimo turno del girone di andata. Un autentico scontro diretto che mette in palio preziosi punti salvezza che sarà diretto dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi.Salvatore Bocchetti, tecnico del(foto Ansa) – Calciomercato.itLa sfida mette di fronte le due formazioni meno in forma del campionato, entrambe reduci da quattro sconfitte di fila. I biancorossi di Salvatore Bocchetti, al suo esordio casalingo dopo quello in trasferta contro il Parma, hanno perso anche contro Udinese, Lecce e Juventus (sempre di misura) sotto la gestione Nesta.