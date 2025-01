Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, derby Roma-Lazio 1-0: La sblocca Pellegrini LIVE

Calciomercato.it vi offre il big match dello stadio ‘Olimpico’ tra i giallorossi di Ranieri e i biancocelesti di Baroni in tempo realeLae lasi affrontano nel posticipo domenicale valido per la diciannovesima giornata del campionato diA. Undella Capitale che vale molto di più dei tre punti che mette in palio per le due squadre e che sarà diretto dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.Ranieri e Baroni, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato i giallorossi di Claudio Ranieri, che vengono dal pareggio esterno sul campo del Milan, vogliono togliersi la prima soddisfazione di una stagione fin qui molto difficile che ha già visto due cambi in panchina dopo gli esoneri di De Rossi e di Juric. Dall’altro lato i biancocelesti di Marco Baroni, al suo primodella Capitale, sono reduci a loro volta da un 1-1 ottenuto in casa contro l’Atalanta.