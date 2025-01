Calciomercato.it - DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di domenica 5 gennaio LIVE

Le ultime notizie didei venti club di Serie A e non solo. Ledi Inter, Juventus, Milan e dile altre: gli aggiornamenti in tempo reale Oltre al campo che in questi giorni farà registrare tantissime partite importanti e suggestive, i club di Serie A sono costantemente alle prese anche con la finestra di mercato invernale che si è aperta il 2scorso.Dusan Vlahovic (LaPresse) –.itParticolarmente calda la situazione in casa Juventus, a maggior ragione dopo l’eliminazione cocente in semifinale di Supercoppa per mano del Milan. Giuntoli deve rinforzare la difesa, ma ora anche l’attacco è diventato una priorità e per questo si sta parlando in maniera sempre più insistente di Zirkzee e Kolo Muani del PSG, con Vlahovic non più così sicuro del posto oltre che del futuro in bianconero.