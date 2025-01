Derby Roma Lazio | tutto pronto per lo spettacolo! Dove vedere la partita

Leggi su Funweek.it

Aggiornamento: La Lega Serie A ha comunicato nel pomeriggio di ieri che Luca Pairetto, della sezione di Nichelino, sostituirà Marco Guida nel. Gli assistenti saranno sempre Alassio e Rossi. Il quarto uomo (che era Pairetto) sarà Chiffi. Confermati Mazzoleni al VAR e Pezzuto AVAR.Domenica 5 gennaio 2025,si ferma per ilpiù sentito d’Italia.si affronteranno in un match che promette scintille e che terrà col fiato sospeso milioni di tifosi.Mapoterquesto evento?in TV e streamingPer non perdersi nemmeno un minuto di questo attesissimo, sarà necessario sintonizzarsi su DAZN. La piattaforma streaming ha acquisito i diritti esclusivi per la Serie A e trasmetterà lain diretta e in alta definizione.Se non sei ancora abbonato, sottoscrivi un piano mensile o annuale sulla piattaforma.