Derby Inter-Milan Garlando | Conceicao? Sacchi sarà sobbalzato sul divano

Il giornalista Luigiha stilato unessante editoriale sulle colonne del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, soffermandosi sulla finale della Supercoppa Italiana 2024-2025, iltra. Ecco, dunque, il suo pensiero. "Quando Arrigoracconta la storia del suo, parte sempre dalla mission che gli affidò il presidente Silvio Berlusconi: «Divertire e vincere». E precisa: «Esattamente in questo ordine, prima divertire, poi vincere. Perché la vittoria doveva essere diretta conseguenza del bel gioco e del merito». È stato il primo comandamento inciso sulla tavola della legge, il principio fondante della gloriosa epopea che ha segnato l’identità storica delmoderno. Ma in questa vigilia araba di, si è rovesciato tutto.