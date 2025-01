Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, Conceicao: “Tutto è difficile, ma dobbiamo essere…”

, questa sarà la finale di Supercoppa italiana 2025. Domani alle 20, i rossoneri si giocano la possibilità di alzare un trofeo che manca in bacheca dall'ultimo scudetto vinto con Stefano Pioli. Alla vigilia della sfida, ha parlato in conferenza stampa anche Sergio, nuovo allenatore rossonero che al debutto ha battuto la Juventus in semifinale. Ecco le sue parole sulla sfida di domani sera. "Spero che la squadra stia meglio di me, non sto tanto bene. Stiamo preparando la partita, una finale, contro una squadra forte e abituata negli ultimi anni a vincere. Con lo stesso allenatore e giocatori che giocano insieme da tanto. Noiguardare a noi stessi., maessere uomini, prendendoci la difficoltà. Abbiamo un giorno in meno di riposo e quattro o cinque non sono al meglio.