Ilfattoquotidiano.it - “Dava fastidio a una volpe”. Vera Schenone ha spiegato il motivo per cui ha sparato al vicino di casa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La motivazione per cui lo scorso venerdì l’ex atleta olimpicahaaldiStefano Milanese non riguarda le ipotizzate questioni di vicinato: “a unache ogni giorno veniva qui nel parco, le davo da mangiare ma a lui non piaceva, così ho preso la pistola e ho”, ha ammesso la donna agli inquirenti. Nella zona pre-collinare di Moncalieri, l’ex sciatriceha aperto il fuoco contro ildiStefano Milanese, imprenditore di 52 anni. Ricoto in gravi condizioni (ma stabile), l’uomo si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Molinette: è stato operato per una lesione toracico-addominale. “Venite, una vicina mi ha” è la telefonata che, alle 14.30 è arrivata ai carabinieri della compagnia di Moncalieri.