Ferraratoday.it - Dallo sport ai campi estivi e alle manifestazioni, inaugurato il nuovo edificio polifunzionale

Leggi su Ferraratoday.it

Taglio del nastro per ildi Renazzo, destinato a essere un punto di riferimento per la comunità. Nel pomeriggio di sabato 4 si è svolta la cerimonia d'inaugurazione della struttura, gestita dal comitato ferrarese Uisp, come capofila, insieme alla Pro Loco Renazzo. .