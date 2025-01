Europa.today.it - Da noi... a ruota libera, Marisa Laurito e gli altri ospiti di oggi

Leggi su Europa.today.it

Francesca Fialdini va in scena con la prima puntata del 2025 di "Da noi. a". In onda, domenica 5 gennaio, dalle 17.20 su Rai 1, il programma, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, inaugura il nuovo anno tra leggerezza e.