Quotidiano.net - Da Hillary a Soros fino a Bono Vox . Biden premia gli avversari di Trump

A 16 giorni dalla fine del suo mandato, Joeusa le onorificenze presidenziali anche per lanciare un messaggio di sostegno a quell’ordine democratico a suo avviso minacciato da Donald. Così tra i 19ti ieri con la Medal of Freedom, il più alto riconoscimento civile americano, oltre a Magic Johnson e all’assente Messi, compaionoClinton, George, i defunti Robert Francis Kennedy e George W. Romney.è l’ex first lady che il tycoon ha minacciato di mandare in galera. L’ex senatore Kennedy è il padre di Rfk jr, la ‘pecora nera’ che ha tradito il clan, abbracciando The Donald. Romney è citato come uomo d’affari, che ha ricoperto la carica di presidente dell’American Motors Corporation, ma è anche il padre dell’ex senatore Mitt Romney, l’unico repubblicano che votò due volte per l’impeachment di