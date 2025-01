Quotidiano.net - Crisi delle materie prime: rincari per burro, caffè e cacao

La tipica colazione all’italiana costa sempre di più. Tutta colpa deisui prezzi al dettaglio di alcuni dei prodotti alimentari di più largo consumo, dale cioccolata, con aumenti che si avvicinano al 49%. Per non parlare dell’espresso al bar e quei 6 miliardi di tazzine consumate dagli italiani ogni anno: il prezzo medio raggiunge 1,21 euro, il 18,1% in più rispetto al 2021. Per una spesa complessiva di 7,26 miliardi nel 2024. È quanto emerge da un’indagine realizzata da Assoutenti insieme al Centro di formazione e ricerca sui consumi, basata sui listini al dettaglio ditostato, cioccolato eal banco nelle principali città italiane. Dal 2021 ad oggi a gravare maggiormente sui portafoglifamiglie è stato il, il cui valore sugli scaffali ha registrato un aumento del 48,8%, toccando i 13,35 euro medi al chilo a fine 2024.