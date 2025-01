Ilgiorno.it - Corteo, gondole e falò. Si celebra la Pesa Vegia

A Bellano torna la, con cui da più di quattro secoli si rievoca l’emanazione di una grida nel 1604 cui cui il governatore Pedro Acevedo, Conte di Fuentes annullava un suo precedente editto e ripristinava in uso le vecchie unità di misura. Il programma prevedere alle 9 l’apertura dell’Orrido Magic Christmas Lights e di San Nicolao, il nuovo polo museale di arte contemporanea. Biglietteria aperta dalle 14 nel cortile delle scuole e dalle 16 ingresso alle location. Si possono visitare il presepe vivente ai giardini della Puncia, la corte di re Erode alla scuola dell’infanzia Grossi, il consiglio comunale e la corte del Podestà in municipio, la casa della Teresa di Pom in via Plinio, l’oasi dei Re Magi all’Orrido e l’osteria dei mercanti in stazione. Sono anche possibili giri sul lago a bordo delle lucie, le tipiche imbarcazioni del Lario, con partenza dal molo medievale.