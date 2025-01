Lanazione.it - Con i vigili del fuoco dalla torre del Comune, in vespa e a Porta del Foro: arriva la Befana

Arezzo, 5 gennaio 2025 – C’è lacheina quella didelche quest’anno cambia location e torna a casa. Poi la nonnina acrobatica che si cala da torri epalazzi storici con idel, tra oggi e domani sono tante le iniziative legate all’Epifania con caramelle e calze in arrivo per tutti. Torna laal Quartiere didel. Dopo l’esperienza delle Caselle, quest’anno un ritorno in sede. Appuntamento domani 6 gennaio a partire dalle 16 quando saranno presenti animatori e trucca bimbi nella sede di vicolo della Palestra a San Lorentino. «Alle 19 aspetteremo insieme l’arrivo della– dice il rettore Felici - a seguire pizzeria e griglia saranno aperte, con prenotazione obbligatoria 333 684 6496». Domani 6 gennaio alle ore 15 in piazza della Libertà, grandi e piccini potranno attendere la simpatica vecchietta.