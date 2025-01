Parmatoday.it - Compra online una Play Station 5 per 300 euro ma è una truffa: 45enne denunciata

Leggi su Parmatoday.it

Un 40enne di Fontanellato è statoto. La vittima, dopo aver navigato su internet per alcuni giorni alla ricerca di una nuova console per videogiochi, si è imbattuto in un’offerta di una “5” pubblicata su una famosa piattaforma on-line, specializzata nella vendita di.