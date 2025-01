Ilgiorno.it - Como, auto in fiamme nel parcheggio di un supermercato: vigili del fuoco in azione

, 5 gennaio 2024 – E’ scoppiato questa notte poco dopo le 3 l’incendio che ha distrutto un’lasciata in sosta neldi undi via Cecilio, a. Per domare lesono intervenuti ideldel comando di, assieme a una pattuglia della polizia che sta facendo accertamenti sul proprietario, in attesa che vengano chiarite le cause che hanno fatto divampare le. Nessuno era presente al momento in cui l’è andata a, e non si sono registrati feriti. Il veicolo, che era stato lasciato perfettamente all’interno di uno spazio del, è andato completamente distrutto, ma di fatto era l’unicapresente, e non ci sono stati ulteriori danni.