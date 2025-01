Ilrestodelcarlino.it - "Commissione consiliare sui cantieri"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il gruppodi Cesena 2024, la lista civica alleata del centrosinistra, giudica con soddisfazione "l’impegno messo in campo dall’Amministrazione comunale sul fronte delle manutenzioni ordinarie e straordinarie relative all’edilizia scolastica. Un impegno che dimostra quanto il Comune sia attento non solo alla sicurezza degli edifici che quotidianamente sono frequentati dai nostri ragazzi, ma anche al rispetto degli impegni presi con gli elettori". Il capogruppo Armando Strinati si riferisce al resconoto fornito dal vicesindaco Castorri sul programma di investimenti che ammonta a quasi 40 milioni di euro per la manutenzione e la ristrutturazione delle scuole. Strinati annuncia che per appronfondire il tema delle opere pubbliche in fase di realizzazione nella nostra città, nei prossimi giorni Cesena 2024 formalizzerà al presidente del consiglio comunale la richiesta di convocare laper fare il punto "sullo stato dell’arte deiin corso, degli investimenti fatti in questi anni, delle prossime progettualità che prenderanno il via nel 2025".