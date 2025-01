Sport.quotidiano.net - Comincia male il 2025. L’Alcione cade a Verona

Il nuovo anno inizia in salita perMilano, sconfitto di misura per 1-0 dalla Virtussul campo del Gavagnin-Nocini. A decidere la sfida è un guizzo di De Marchi nel primo quarto d’ora: il bomber rossoblù, a secco dalla fine di ottobre, torna al gol nel momento più importante, regalando tre punti fondamentali ai veneti nella lotta per la salvezza. Nonostante il risultato, la prestazione degli uomini di Cusatis non è mancata: generosità, carattere e diverse occasioni hanno contraddistinto la loro partita. La palla gol più clamorosa per il pareggio capita a Palombi che, al ventesimo, colpisce la traversa da pochi passi, su un assist illuminante di Invernizzi. La sfortuna continua a perseguitare i milanesi, incapaci di concretizzare il tanto lavoro offensivo. Nella ripresa, la Virtus si chiude con ordine, impedendo aldi trovare spazi utili.