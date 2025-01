Udinetoday.it - Cividale scrive la Storia: batte Pesaro e vola alle Final Four di Coppa Italia di Serie A2

Clima delle grandi occasioni e palazzetto praticamente tutto esaurito in via Perusini per l’ultima gara del girone d’andata che vedeva la UEB Gestecoimpegnata nella ricerca di coronare l’ennesima impresa della sua“che nessuno aveva pronosticato all’inizio della stagione”: il.