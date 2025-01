Romadailynews.it - Cina: treni diretti ad alta velocita’ collegano lo Shaanxi ad Hong Kong

Xi’an, 05 gen – (AgenziaXinhua) – Una nuova linea ferroviaria diretta ade’ stata inaugurata oggi tra Xi’an, capoluogo della provincia cinese nord-occidentale dello, e la regione amministrativa speciale di. Un singolo viaggio in una delle due direzioni dura meno di 11 ore. Lungo la rotta diretta, ci sono stazioni nelle province di, Henan, Hubei, Hunan e Guangdong. “Per garantire servizi diqualita’, abbiamo addestrato i nostri assistenti affinche’ padroneggino il cantonese e l’inglese necessari per il lavoro”, ha dichiarato Luo Xin, vice capo della stazione di Xi’an di China Railway Xi’an Group Co., Ltd. Il servizio ferroviario diretto da Xi’an arendera’ i viaggi tra le due citta’ piu’ comodi e stimolera’ anche la cooperazione e gli scambi nei settori dell’economia, del commercio, dei talenti e della cultura, ha affermato il gruppo.