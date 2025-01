Romadailynews.it - Cina: “Guerrieri di terracotta” di ghiaccio all’Harbin Ice-Snow World (1)

Leggi su Romadailynews.it

Harbin, 05 gen – (AgenziaXinhua) – Un membro di una squadra di scultori didal College of Art and Design della Daqing Normal University lavora su una scultura diispirata aidipresso l’Harbin Ice-a Harbin, nella provincia cinese nord-orientale dello Heilongjiang, il 4 gennaio 2025. Un gruppo di cinque “di” di, in diverse pose, fara’ presto il suo debuttoIce-.(Xin) Agenzia Xinhua