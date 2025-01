Romadailynews.it - Cina: banca centrale delinea priorita’ monetarie per il 2025

Pechino, 05 gen – (AgenziaXinhua) – Ladellahato le suee finanziarie per ilal termine di una riunione durata due giorni che si e’ conclusa ieri, mettendo in evidenza l’espansione della domanda interna, la stabilizzazione delle aspettative e la stimolazione della vitalita’ per garantire un miglioramento sostenuto dell’economia cinese. Lapopolare cinese (PBOC) ha riferito che attuera’ una politica monetaria moderatamente espansiva nel, prevenendo e disinnescando i rischi finanziari in aree chiave, e approfondendo ulteriormente la riforma finanziaria e l’apertura di alto livello. Presentando la sua politica monetaria per quest’anno, laha spiegato che attuera’ una politica monetaria moderatamente espansiva per creare un ambiente monetario e finanziario solido per una crescita economica stabile.