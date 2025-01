Ilrestodelcarlino.it - "Cia Conad saprà rilanciarlo"

Il Foro Annonario è collocato su spazi del Comune concessi per il project financing nel 2012 alla società Foro Gest in concessione fino al 2029. Cia, che non faceva parte del gruppo di imprese iniziale della società ed è subentrato dopo, ora ha rilevato le quote dei soci storici Confesercenti, Confartigianato, Credito cooperativo romagnolo. Qual è la posizione del Comune di Cesena su questa nuova svolta gestionale? "Riteniamo positivo – afferma l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari – che il Foro Annonario venga affidato a un soggetto come Cia-, che ha certamente tra le proprie competenze e nella propria vocazione proprio quella di valorizzare e far vivere gli spazi commerciali". "Uno dei problemi principali del passato – prosegue Plumari – sono state probabilmente le difficoltà riscontrate dai precedenti soci nella gestione di uno spazio commerciale di questa natura.