Chiusura temporanea della stazione Modena Sud sull'A1 per lavori di manutenzione

Dalle ore 22:00 di mercoledì 8 gennaio alle ore 6:00 di giovedì 9 gennaio, ladiSud’autostrada A1 Milano-Napoli sarà chiusa sia in entrata sia in uscita. Laè necessaria per consentire interventi dial cavalcavia di svincolo.Percorsi alternativi.