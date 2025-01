Lanazione.it - Chianciano Terme ’Città che legge’

è stata riconosciuta Città che legge fino al 2026. "Siamo molto soddisfatti di questo primo risultato raggiunto per la nostra città attraverso la partecipazione all’avviso pubblico di novembre – sottolinea la sindaca Grazia Torelli –. Era uno degli obiettivi che avevamo indicato come amministrazione in campo culturale e sociale, perché quello della lettura è un valore riconosciuto da cui dipende la crescita intellettuale, sociale ed economica di una comunità". Tra gli obiettivi del Comune, che a quel premio non vuole fermarsi, c’è quello di trasformare il tessuto cittadino in una grande libreria e sala di lettura diffusa, per favorire la partecipazione attiva della società civile alla cultura partendo da giovani e dalle scuole. Ancora, l’organizzazione di un festival dedicato al libro e alla lettura per avvicinare i non lettori alla pratica della lettura e rafforzare le abitudini dei lettori abituali.